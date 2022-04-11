Spor Toto 1. Lig'de heyecan sürüyor. 31. haftanın son maçında Eyüpspor ile Altınordu, Eyüp Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Eyüpspor, topladığı 49 puanla 5. sırada bulunuyor. 34 puanı bulunan Altınordu ise 15. sırada yer alıyor.
EYÜPSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak Eyüpspor - Altınordu maçı 11 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak.
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