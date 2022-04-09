TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ümraniyespor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 31. hafta maçında heyecan devam ediyor. Ümraniyespor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Ankaragücü maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.