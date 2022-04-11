Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor sahasında Altınordu'yu konuk etti. 4 gol çıkan mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile Altınordu kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Eyüpspor'un gollerini 45+1. dakikada Timur Temeltaş (p) ve 78'de Thill kaydetti. Altınordu'nun golleri ise 60'ta Ahmet İlhan Özek ve 64. dakikada Popov'dan (k.k) geldi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı ve 50 puana yükseldi. Altınordu'nun ise yenilmezlik serisi 5 maça çıkarken, 35 puana ulaştı.

Ligin 32. haftasında Eyüpspor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Altınordu ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Pa Dibba'ya atılan uzun topta kaleci Ali Emre'nin uzaklaştırdığı top Thill'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye gönderdiği şutu Erdi Dikmen kafayla çizgiden çıkardı.

44. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Popov'un ortasında Erdi Dikmen'in topa elle müdahalesini hakem Oğuzhan Çakır penaltı olarak değerlendirdi.

45+1. dakikada beyaz noktaya gelen Timur, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

60. dakikada Hüsamettin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet İlhan Özek, yerden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

64. dakikada sol çaprazdan topla ceza sahası içine giren Ahmet İlhan'ın pasında Feyttullah, kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

78. dakikada Caner Hüseyin Bağ'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Erdi'nin ters vuruşu sonucu top oyun alanına döndü. Olivier Thill, önünde kalan meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. 2-2