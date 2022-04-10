TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Menemenspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Menemenspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TFF 1. Lig'de 31. hafta maçında heyecan devam ediyor. Menemenspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Menemenspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MENEMENSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - İstanbulspor maçı 10 Nisan Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.