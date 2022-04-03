Ankaragücü Eyüpspor maçında ilginç karar!

Ankaragücü Eyüpspor maçında ilginç bir an yaşandı. Başkent ekibi Sinan Osmanoğlu ile kaydettiği golde top ağlarken gider kale filelerinin yırtık olması nedeniyle hakem Yiğit Atslan golü vermedi. Daha sonra 4. hakemin uyarsıyla gol kararı verildi.

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 22:52 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022- 22:53