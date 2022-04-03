Ankaragücü 2-3 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Eyüpspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. İstanbul ekibinin gollerini 15. dakikada yeni transfer Gerson Rodrigues, 21 ve 48. dakikada Galatasaray'dan kiralanan Oğulcan Çağlayan kaydetti. Başkent ekibinin golleri ise Sinan ve Kwabena kaydetti.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 22:48
Eyüpspor'un ilk golünü 15. dakikada yeni transfer Gerson Rodrigues, 21 ve 48. dakikada Galatasaray'dan kiralanan Oğulcan Çağlayan kaydetti. Gerson Rodrigues ikinci golde de asist yaptı.
Ankaragücü'nün golleri 27. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 41. dakikada Owusu Kwabena'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Eyüpspor puanını 49'a yükseltti. Ankaragücü 59 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Ümraniyespor'a konuk olacak. Eyüpspor, Altınordu'yu ağırlayacak.