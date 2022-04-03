Ankaragücü 2-3 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Eyüpspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. İstanbul ekibinin gollerini 15. dakikada yeni transfer Gerson Rodrigues, 21 ve 48. dakikada Galatasaray'dan kiralanan Oğulcan Çağlayan kaydetti. Başkent ekibinin golleri ise Sinan ve Kwabena kaydetti.