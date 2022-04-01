Tuzlaspor'a Ukrayna'dan 2 transfer! Andrii Kulakov ve Kadeem Harris...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Ukrayna liglerinde forma giyen Andrii Kulakov ve Kadeem Harris'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Ukrayna Premier Lig takımlarından Mariupol'de kiralık oynayan 22 yaşındaki santrfor Kulakov ile Birinci Lig ekibi Metalist Kharkiv'in 28 yaşındaki kanat oyuncusu Kadeem Harris'i sezon sonuna kadar kadroya dahil edildi." ifadelerine yer verildi.