Adanaspor 1-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçında Adanaspor sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadele Yohan Roche ile Pa Dibba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2022- 21:07
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Eyüpspor'a puanı getiren golü 71. dakikada Pa Dibba kaydederken, Adanaspor'un golü 61. dakikada Yohan Roche'den geldi.
Eyüpspor'da Umut Bulut, 28. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.
Konuk ekip, bu sonuçla puanını 46'ya çıkartırken, Adanaspor puanını 38 yaptı.
Ligin 30. haftasında Adanaspor, Altınordu deplasmanına gidecek. Eyüpspor ise MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.