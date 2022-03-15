Kocaelispor'da Dino Ndlovu Yatai'ye transfer oldu!

Kocaelispor'da Dino Ndlovu Yatai'ye transfer oldu!

Spor Toto 1. Lig ekiplerincen Kocaelispor'da forma giyen Dino Ndlovu, Çin Süper Ligi ekiplerinden Yatai'ye transfer oldu ve yeşil-siyahlılara veda etti. | Transfer haberleri