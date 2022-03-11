Eyüpspor forması giyen Umut Bulut TFF 1. Lig'e damga vurdu!

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen Umut Bulut, gösterdiği başarılı performansla takımının en önemli silahlarından birisi konumunda. Eyüpspor'un bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan deneyimli futbolcu, Bursaspor maçında da rakip fileleri havalandırarak inanılmaz performansını devam ettirdi. İşte Umut Bulut'un öne çıkan performansı...