Spor Toto 1. Lig'de 22'nci haftanın erteleme maçında Eyüpspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Müsabakaya Eyüpspor'un 38 yaşındaki santraforu Umut Bulut damga vurdu.
Eyüpspor forması giyen Umut Bulut TFF 1. Lig'e damga vurdu!
TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen Umut Bulut, gösterdiği başarılı performansla takımının en önemli silahlarından birisi konumunda. Eyüpspor'un bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan deneyimli futbolcu, Bursaspor maçında da rakip fileleri havalandırarak inanılmaz performansını devam ettirdi. İşte Umut Bulut'un öne çıkan performansı...
SÜPER LİG REKORU SAHİBİ
MKE Ankaragücü formasıyla birlikte Süper Lig'de ilk kez oynama şansı bulan Umut Bulut, son olarak 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'da forma giyerek Türkiye'nin en büyük liginde rekorun sahibi oldu.
Tecrübeli futbolcu Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formalarıyla Süper Lig'de 515 maça çıktı ve bu alanda "Süper Lig'de en fazla müsabakada oynayan oyuncu" unvanını eline geçirdi.