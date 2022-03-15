TFF'nin 2022-23 ve devam eden sezonları içeren Süper Lig ile 1. Lig maçlarının yayın hakları ihalesinde 8 paketin 7'si sahibini buldu. İhale sürecine katılan firmalar, Paket 1-A (Hafta sonu 238 maç), 1-B (Hafta sonu 68 maç), 1-C (Hafta içi 36 maç), 1-D (1. Lig canlı yayın-özet ve Süper Lig özet), 1-E (Dijital platformlar özet), 1-F (Süper Lig radyo canlı yayın), Paket 2 (Süper Lig maçlarının bahis platformlarında canlı yayını), Paket 3 (Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayını) ve Paket 4 (Tüm paketler) için tekliflerini iletti.
Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın ihalesinde imzalar atıldı! İşte son durum...
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2022-2023 ve devam eden sezonları içeren yayın hakları ihalesinde, Saran Group ve TRT imzaları attı. Böylelikle 8 paketin 7'si sahibini bulmuş oldu. İşte paketlerin içerikleri ve ihalede son durum...
Yayın ihale komisyonu, 28 Şubat'ta yaptığı toplantıda tüm paketleri kapsayan Paket 4 için sadece mevcut yayıncı kuruluş Digiturk'ün girişimde bulunduğunu ve teklif edilen 2 milyar 105 bin TL+KDV'lik bedelin kabul edilmediğini açıkladı
5 PAKETE 548 MİLYON TL ÖDEYECEK
Komisyon, Paket 1-A için sadece Digiturk'ün girişimde bulunduğunu duyuran ihale ekibi, teklif edilen 810 milyon lirayı, beklentilerin uzağında kalması ve söz konusu kurumla geçmiş sezonlarda yaşanan sıkıntılar gerekçesiyle reddetti ve ileriki günlerde yeni bir çalışma yapılacağını bildirdi. Kalan 7 paket için de en yüksek teklifi, toplamda 1 milyar 295 milyon lirayla Digiturk verdi.