PAKETLERİN İÇERİKLERİ

PAKET 1-A:

8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022- 23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları.

PAKET1-B:

4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022- 23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları.

PAKET1-C:

4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları.

PAKET1-D:

TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları.

PAKET1-E:

Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları.

PAKET1-F:

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları.

PAKET2:

Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET3:

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı



PAKET4:

Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı.