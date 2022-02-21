Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. Adanaspor'un golü Ciss'ten gelirken, Erzurumspor'un golünü ise Novikovas kaydetti.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. Adana'nın golü Ciss'ten gelirken, Erzurum'un sayısını Novikovas kaydetti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik

Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren Korkmaz, Ulaş Zengin, Fıratcan Üzüm, Benasser, Celil Yüksel (Dk. 83 Efe Tatlı), Kadir Keleş, Tetteh (Dk. 76 Bruns), Ciss, Ahmethan Köse (Dk. 66 Eren Karadağ)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Mücahit Albayrak, Lameira, Hasek (Dk. 78 Malle), Novikovas (Dk. 78 Süleyman Koç), Eren Tozlu, Emircan Altıntaş (Dk. 66 Shala), Oltan Karakullukçu (Dk. 46 Gökhan Alsan)

Gol: Dk. 55 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 64 Ciss (Adanaspor)

Sarı kart: Dk. 61 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 86 Kadir Keleş (Adanaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza yayının hemen gerisinde topla buluşan Novikovas, pasını penaltı noktasındaki Emircan'a verdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



17'nci dakikada gelişen Adanaspor atağında topla buluşan Ahmethan'ın vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak, penaltı çizgisinde Tetteh'in önünde kaldı. Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



55'inci dakikada Erzurumspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Hasek, pasını sağ çaprazdan hareketlenen Novikovas'a verdi. Novikovas, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşla, topu ağlara gönderdi: 0-1.



64'üncü dakikada Adanaspor eşitliği yakaladı. Tetteh'in topuk pasıyla topla buluşan Ciss, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.