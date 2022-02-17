TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Bandırmaspor sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉 BANDIRMASPOR - MANİSA FK MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

TFF 1. Lig'de 25. hafta heyecanı devam ediyor. Bandırmaspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Manisa FK maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 14:30'de başlayacak ve TRT AVAZ'dan canlı yayınlanacak.