Menemenspor 1-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de haftanın en kritik maçında Ankaragücü 1-0 geriye düştüğü maçta Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı. Menemenspor'un golünü Abdullah Aydın kaydederken, başkent ekibini golü İshak Çakmak'tan geldi.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 21:54 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022- 22:09
Ev sahibi takımın golünü Abdullah Aydın kaydetti.
Konuk takımın golü ise penaltıdan İshak Çakmak'tan geldi.
Bu sonucun ardından başkent ekibi puanını 49, Menemenspor ise 28'e yükseltti.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Ankaragücü sahasında Bursaspor ile karı karşıya gelecek. Menemenspor ise Eyüpspor'a konuk olacak.