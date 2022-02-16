Denizlispor 1-0 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Altınordu'yu konuk etti. Ege derbisinde kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Denizlispor oldu. Yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren golü Kubilay Aktaş kendi kalesine kaydetti.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 22:08
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü Kubilay Aktaş kendi kalesine kaydetti.
Bu sonucun ardından Denizlispor puanını 24 yaparken, Altınordu 22 puanda kaldı.
1. Lig'de gelecek hafta işe Denizlispor Samsunspor'a konuk olacak. Altınordu ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.