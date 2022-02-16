Denizlispor 1-0 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Altınordu'yu konuk etti. Ege derbisinde kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Denizlispor oldu. Yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren golü Kubilay Aktaş kendi kalesine kaydetti.