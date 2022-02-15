Gençlerbirliği 2-2 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Yılport Samsunspor 2-2 berabere kaldı. Gençlerbirliği'nin gollerini 8. dakikada Barış Alıcı ve 74. dakikada Metehan Mert kaydetti. Samsunspor'un golleri ise 8. dakikada Moryke Fofana ve 90. dakikada Melih Okutan'dan geldi.