Gençlerbirliği 2-2 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Yılport Samsunspor 2-2 berabere kaldı. Gençlerbirliği'nin gollerini 8. dakikada Barış Alıcı ve 74. dakikada Metehan Mert kaydetti. Samsunspor'un golleri ise 8. dakikada Moryke Fofana ve 90. dakikada Melih Okutan'dan geldi.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 19:09
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Gençlerbirliği'nin gollerini 8. dakikada Barış Alıcı ve 74. dakikada Metehan Mert kaydetti. Samsunspor'un golleri ise 8. dakikada Moryke Fofana ve 90. dakikada Melih Okutan'dan geldi.
Öte yandan Samsunspor'da Cihan Kahraman, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Samsunspor 26, Gençlerbirliği ise 30 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Samsunspor ise kendi sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.