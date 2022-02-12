Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Adanaspor, sahasında Altaş Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.



17'nci dakikada Adanaspor'da Bruns'un kullandığı serbest vuruşta top arka direğe yöneldi. Kaleci Stachowiak gole izin vermedi.

20'nci dakikada Adanaspor'da Bruns, rakip yarı alandan aldığı topu sol çaprazdan içeri doğru taşıdı. Ceza alanına girer girmez şut çeken Bruns'un topu az farkla auta çıktı.

25'inci dakikada Denizlispor'un orta alanda kazandığı top sonrası çok adamla girdiği atakta Mayi, sol çaprazdan içeri ortaladı. Top kaleci Kracic'de kaldı.

49'uncu dakikada Adanaspor'da Bruns, sol kanattan kullandığı kornerde kale içinde Ulaş'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

56'ncı dakikada Adanaspor'da Celil'in ortasında Bruns topu kafayla indirdi. Kale alanı içinde Tetteh'den önce Muhammet kritik bir müdahale ile topu kornere çeldi.

71'inci dakikada Denizlispor'un kazandığı serbest vuruşta Gökhan topun başına geldi. Gökhan'ın savunmanın arkasına açtığı ortada Leo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Goran'da kaldı.

Karşılaşma golsüz berabelikle sonuçlandı.

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Oğuz Terzi, Mehmet Akıncık

ADANASPOR: Karacıc - Ulaş, Isaac Donkor, Roche, Celil, Fıratcan, Eren (Dk.79 Cem), İsmail (Dk. 46 Kadir), Bruns, Efe (Dk.69 Ahmethan), Tetteh (Dk.70 Ciss)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stachowiak - Muhammet, Schwechlen, Emre (Dk.80 Lopes), Gökhan, Muhammed Gönülaçar, Djedje, İlhan, Özer (Dk.72 Mustafa), Mayi (Dk.89 Asım), Ömer (Dk.72 Turaç)

SARI KART: Emre (Altaş Denizlispor)