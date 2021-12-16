Ümraniyespor 4-1 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor sahasında Bursaspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ev sahibi takımın gollerini 11. dakikada penaltıdan Yacine Bammou, 61'de Kartal Kayra Yılmaz, 84'te Serkan Göksü ve 86'da kendi kalesine Burak Altıparmak kaydetti. Bursaspor'un tek golübü 69. dakikada İsmail Yüksek kaydetti.
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Bursaspor deplasmanda Ümraniyespor'la kozlarını paylaştı.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan 4-1'lik skorla Ümraniyespor oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Yacine Bammou, 61'de Kartal Kayra Yılmaz, 84'te Serkan Göksü ve 86'da kendi kalesine Burak Altıparmak kaydetti.
Bursa temsilcisinin 69. dakikada İsmail Yüksek'in kafa vuruşuyla bulduğu gol, İstanbul deplasmanından puan veya puanlar almak için yeterli olmadı.
Bu sonucun ardından puanını 33'e yükselten Ümraniyespor, maç fazlasıyla BB Erzurumspor'un 2 puan önünde zirvenin yeni sahibi oldu.
Ümraniye deplasmanından aldığı farklı yenilgiyle puansız ayrılan Bursaspor ise 18 puan ve averajla 15. sırada yer aldı.
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