TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Menemenspor sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Menemenspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Menemenspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MENEMENSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Adanaspor maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.