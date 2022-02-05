TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Denizlispor sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Denizlispor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Denizlispor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DENİZLİSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Eyüpspor maçı 5 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.