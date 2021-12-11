11 Aralık 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 3-2 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Keçiörengücü son saniyede galip geldi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

TFF 1. Lig'in 16. haftasında heyecan oynanan maçlarla devam etti. Keçiörengücü ile Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çaldı. Zorlu müsabakayı 3-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.

Keçiörengücü ile Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çaldı. Zorlu müsabakayı 3-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri Djibrilla, Eze ve Olawoyin kaydetti. Bandırmaspor'un golleri Keny ve Guido Koçer'den geldi.

Keçiörengücü'nün gollerini Djibrilla ve Eze kaydetti. Bandırmaspor'un golleri Keny ve Guido Koçer'den geldi. Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 17'ye yükseltti. Bandırmaspor ise 25 puanda kaldı.

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