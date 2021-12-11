Keçiörengücü 3-2 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'in 16. haftasında heyecan oynanan maçlarla devam etti. Keçiörengücü ile Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çaldı. Zorlu müsabakayı 3-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.

Keçiörengücü ile Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çaldı. Zorlu müsabakayı 3-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.



Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri Djibrilla, Eze ve Olawoyin kaydetti. Bandırmaspor'un golleri Keny ve Guido Koçer'den geldi.

Keçiörengücü'nün gollerini Djibrilla ve Eze kaydetti. Bandırmaspor'un golleri Keny ve Guido Koçer'den geldi. Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 17'ye yükseltti. Bandırmaspor ise 25 puanda kaldı.

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