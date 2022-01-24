Eyüpspor-Bursaspor maçı bir kez daha ertelendi!

Eyüpspor-Bursaspor maçı bir kez daha ertelendi!

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile Bursaspor maçı, başlamış fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Bu maç bir kez daha ertelendi.