Spor Toto 1'inci Lig'de Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu.



33'üncü dakikada, Kocaelispor ceza sahası çevresinde uzun süre pas yapan MKE Ankaragücü takımı topu ceza sahası dışında bulunan Şahverdi ile buluşturdu. Şahverdi'nin şutunda top savunmaya çarptıktan sonra yön değiştirerek ağlarla buluştu: 0-1

39'uncu dakikada MKE Ankaragücü takımında kendi sahası üzerinde baskı kuran Kocaelispor ceza sahası çevresinde topu kazandı. Yaşanan karambolde yükselen topa yarım vole vuran Pereira topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

86'ncı dakikada sağ kanattan topu ceza sahası içerisine taşıyan Murat sert bir vuruşla kaleciyi mağlup etti: 1-2.

Mücadeleyi Ankaragücü 2-1 kazandı.