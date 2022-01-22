MKE Ankaragücü 2-1 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de MKE Ankaragücü, evinde ağırladığı Denizlispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Ankaragücü, 58. dakikada Ali Kaan Güneren ile öne geçerken, Denizlispor bu gole 69. dakikada Oğuz Yılmaz ile karşılık verdi. Başkent ekibi son dakikalarda Yusuf Abdioğlu'nun ayağından bulduğu golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.