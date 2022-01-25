Galatasaray Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Galatasaray Eyüpspor maçı CANLI İZLE

Liglerde milli araya girilirken, takımlar da bu arayı fırsat bilerek hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray bu arada İstanbul'da kalma kararı aldı ve 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'la hazırlık maçı oynayacak. Peki; Galatasaray Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Galatasaray-Eyüpspor maçı hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 13:58