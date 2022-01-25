Milli ara nedeniyle liglere ara verilirken, Galatasaray bu arada İstanbul'a kalma kararı aldı. Teknik direktör Domenec Torrent, daha önce yaptığı açıklamayla her gün çift idman yapacaklarını belirtmişti.
25 Ocak Çarşamba günü hazırlıklarına başlayacak sarı-kırmızılı takımın, Eyüpspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geleceği öğrenildi.
📺GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Süper Lig ekibi Galatasaray ile 1. Lig temsilcisi Eyüpspor arasındaki maç 28 Ocak Cuma günü oynanacak. Kış şartları nedeniyle öğle vakitlerinde oynanması planlanan maçın saati henüz netleşmedi. Mücadelenin Galatasaray Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor.