TFF 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Tuzlaspor'un gollerini Tayfun Aydoğan ve Kutay Kurt kaydederken, Altınordu'nun tek golü Sami Satılmış'tan geldi.

Bu sonuçla Tuzlaspor puanını 27'ye yükseltti, Altınordu ise 22 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar



19. dakikada sağ kanatta Ferhat'ı geçip ceza sahasında son çizgiye inen Furkan'ın yerden penaltı noktası üzerine çıkardığı topa Sami'nin müsait pozisyondaki vuruşu savunmada Erhan'a da çarpıp ağlarla buluştu. 0-1



37. dakikada sol taraftan Fehat'ın ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte Mustafa Emre'nin vuruşu sağ kale direğine çarpıp oyun alanına döndü.



44. dakikada Kutay'ın sol kanattan son çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortada Tayfun'un kafa vuruşu kaleci Ali Emre'nin müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-1



47. dakikada Tayfun'un sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortaya arka direkte iyi yükselen Onat Kutay, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1