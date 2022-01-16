TFF 1. Lig'in 21. haftasında Keçiörengücü ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Eyüpspor 36 puana, Keçiörengücü ise 23 puana yükseldi.
Maçtan dakikalar
37. dakikada Keçiörengücü ceza sahasının dışında topla buluşan Timur'un çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.
65. dakikada topu kapan Isgandarli ceza sahası içerisine kadar katetti. Keleciyle karşı karşıya kalan Azerbaycanlı oyuncunun şutunda kaleci Emrullah gole izin vermedi.
70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eze beklemeden vurdu. Eze'nin sert ve etkili şutunda Kaleci Emrullah gole izin vermeyerek topu dışarıya çeldi.