TFF 1. Lig: Keçiörengücü - Eyüpspor maç sonucu: 0-0 (Keçiörengücü - Eyüpspor maç özeti)

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Keçiörengücü ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 15:27 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022- 15:48