Samsunspor'dan kadına şiddetle mücadeleye "mor formalı" destek
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" yazan mor formalarıyla şiddete karşı destek vermeye başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre "Dünyanın en ağır forması" sloganıyla hazırlanan ve üzerinde 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" mesajının yer aldığı formaları, Samsunspor oyuncuları sezon boyunca giyerek mücadeleye destek vermeye devam edecek.
Samsunspor'un yürüttüğü farkındalık kampanyasında formaların satışından elde edilecek gelirin yüzde 10'u da şiddet mağduru kadınlar yararına çalışan vakıflara bağışlanacak.
Samsunspor'un farkındalık kampanyası, Yılport Samsunspor Futbol Kulübü AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kızı Zeycan Rochelle Yıldırım'ın desteğiyle yürütüldü.
Zeycan Rochelle Yıldırım, mor formayı "Kadına şiddete hayır" kampanyası kapsamında sadece Türkiye'de değil, dünyada kadına şiddetin son bulması için devam eden mücadeleye katkı olarak gördüklerini belirtti.
Dünyada yankı uyandırması için hem ulusal hem de uluslararası platformlarda çalışarak formalarını tanıtacaklarını aktaran Yıldırım, bu mücadeleye futbol aracılığıyla erkeklerin katılımının büyük önem taşıdığını vurguladı.
Formanın kulübün resmi ürün mağazalarında satışa çıktığını bildiren Yıldırım, "Öncelikli hedefimiz 50 bin forma satışı. Kampanyanın çığ gibi büyüyeceğine ve bu vakıflara yapılacak desteğin hızla yükseleceğine gönülden inanıyoruz. Kampanyaya Türkiye'den başladık ama burada bitmeyecek, uluslararası platformlarda devam edecek." ifadesini kullandı.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Passolig gişesinde ücretsiz bilet yükleten tüm kadın taraftarlar, 27 Kasım Cumartesi günü oynanacak Yılport Samsunspor -Adanaspor maçında misafir edilecek.
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