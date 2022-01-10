Altınordu 2-3 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan Keçiörengücü!

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazandı ve 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Altınordu ile Keçiörengücü kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Olawoyin, 76'da İbrahim Aral ve 77. dakikada ise Ali Yavuz Kol kaydetti. Altınordu'nun golleri ise 27'de Recep Aydın ve 71'de Feytullah Gürlük'ten geldi.

Bu sonucun ardından Altınordu'nun 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 22 puanda kaldı. 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Keçiörengücü ise 22 puana ulaştı.

Ligin 21. haftasında Altınordu deplasmanda Tuzlaspor'la karşılaşacak. Keçiörengücü ise Eyüpspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada Altınordu atağında soldan Ali Dere'nin ortasında altı pasta Anıl'ın dokunduğu top üstten dışarı gitti.



27'nci dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Ali Dere ceza sahasına ortaladı, Recep'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



31'inci dakikada konuk ekipten Olawoyin'in soldan pasında müsait pozisyondaki Hamza'nın şutunda top kaleyi bulmadı. İlk yarı Altınordu'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



48'inci dakikada Başkent ekibi skora denge getirdi. Ceza sahasında Eze'nin vuruşunda Rahmi'den dönen topu Olawoyin tamamladı: 1-1.



71'inci dakikada Altınordu bir kez daha öne geçti. Ali Dere'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla soldan ceza sahasına giren Feyttullah Emircan yerden plase bir vuruşla kaleci Boran'ı avladı: 2-1.



76'ncı dakikada Altınordu savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan İbrahim'in şutunda Metehan'a çarpan top ağlara gitti: 2-2.



78'inci dakikada soldan Olawoyin yerden kesti, arka direkte Ali Yavuz gelişine plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-3.



82'nci dakikada sağdan Furkan'ın pasında kale önünde Enis vurdu, kaleci Boran mutlak golü önledi.



Ankara Keçiörengücü müsabakayı 3-2 kazandı.

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