09 Ocak 2022, Pazar

TFF 1. LİG

Manisa FK 1 -2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manisa FK evinde kayıp!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

TFF 1. Lig'in 20. hafta maçında heyecan devam ediyor. Manisa FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla İstanbulspor oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1. Lig'in 20. hafta maçında heyecan sürüyor.

Manisa FK ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla İstanbulspor oldu.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada penaltıdan İbrahim Yılmaz ve 82'de Aldin Cacic kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek sayısı ise 45+1' de Anıl Koç'tan geldi.

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