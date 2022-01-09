09 Ocak 2022, Pazar

TFF 1. LİG

Boluspor 1-0 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Boluspor 1 attı 3 aldı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 Giriş Tarihi: 09.01.2022

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golünü 45. dakikada Berk Yıldız kaydetti.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında, Beypiliç Boluspor, Balıkesirspor'u ağırladı.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Boluspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Berk Yıldız kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 24'e yükselten Boluspor, 10. sıraya yerleşti. Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan Boluspor ise 8 puanla 19. sırada konumlandı.
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