09 Ocak 2022, Pazar

TFF 1. LİG

BB. Erzurumspor 1-1 Menemenspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Erzurum’da kazanan çıkmadı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

TFF 1. Lig'in 20. hafta maçında heyecan devam ediyor. BB. Erzurumspor ile Menemenspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1. Lig'in 20. hafta maçında heyecan devam ediyor. BB. Erzurumspor ile Menemenspor kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada BB. Erzurumspor, 29. dakikada Emircan Altıntaş'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Menemenspor, bu gole 64. dakikada Ahmet Sagat ile karşılık verdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve zorlu karşılaşma 1-1 tamamlandı.

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