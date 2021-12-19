19 Aralık 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Gençlerbirliği 5-0 Menemenspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

G.Birliği gol oldu yağdı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Spor Toto 1. Lig 17. haftasında Gençlerbirliği sahasında Menemenspor'u 5-0 mağlup etti. Başkent ekibinin gollerini 6. dakikada Metehan Mert, 57, 63 ve 78. dakikalarda Sandro Lima ve 90+3. dakikada Aaron Tshibola kaydetti.

Spor Toto 1. Lig 17. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Menemenspor ile karşılaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 5-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Metehan Mert, 57, 63 ve 78. dakikalarda Sandro Lima ve 90+3. dakikada Aaron Tshibola kaydetti.

Menemenspor'da 24. dakikada Toni Gomes kırmızı kart gördü.

Gençlerbirliği bu sonuçla puanını 26'ya çıkartırken, Menemenspor 20 puanda kaldı.

Gençlerbirliği 18. haftada Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Menemenspor ise Bursaspor'u konuk edecek.
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