19 Aralık 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 5-0 kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Metehan Mert, 57, 63 ve 78. dakikalarda Sandro Lima ve 90+3. dakikada Aaron Tshibola kaydetti.
Menemenspor'da 24. dakikada Toni Gomes kırmızı kart gördü.
Gençlerbirliği bu sonuçla puanını 26'ya çıkartırken, Menemenspor 20 puanda kaldı.
Gençlerbirliği 18. haftada Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Menemenspor ise Bursaspor'u konuk edecek.
Gençlerbirliği 5-0 Menemenspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig 17. haftasında Gençlerbirliği sahasında Menemenspor'u 5-0 mağlup etti. Başkent ekibinin gollerini 6. dakikada Metehan Mert, 57, 63 ve 78. dakikalarda Sandro Lima ve 90+3. dakikada Aaron Tshibola kaydetti.
Spor Toto 1. Lig 17. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Menemenspor ile karşılaştı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 5-0 kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Metehan Mert, 57, 63 ve 78. dakikalarda Sandro Lima ve 90+3. dakikada Aaron Tshibola kaydetti.
Menemenspor'da 24. dakikada Toni Gomes kırmızı kart gördü.
Gençlerbirliği bu sonuçla puanını 26'ya çıkartırken, Menemenspor 20 puanda kaldı.
Gençlerbirliği 18. haftada Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Menemenspor ise Bursaspor'u konuk edecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi