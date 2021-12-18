18 Aralık 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Balıkesirspor 3-4 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bol gollü maçta kazanan Altınordu!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 18.12.2021

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Balıkesirspor, sahasında Altınordu ile kozlarını paylaştı. 7 gol çıkan müsabakada kazanan deplasman ekibi Altınordu oldu. | Son dakika spor haberleri

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Balıkesirspor, Altınordu ile karşı karşıya geldi. Mücadele Altınordu'nun 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın golleri Balıkesirspor adına 47' (P) 81' Anıl, 55' Doğa'dan geldi. Altınordu, 34 (P) 36' 60' 90' Ahmet Dereli ile golleri buldu.

Bu sonuçla Balıkesirspor 7 puanla 19. sırada kendine yer buldu. Altınordu ise 19 puanla 16. sırada yer aldı.

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