14 Aralık 2021, Salı

TFF 1. LİG

Altınordu 3-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altınordu’dan müthiş geri dönüş!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 14.12.2021

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu, 2-0 geriye düştüğü maçta Kocaelispor'u Ahmet Dereli (p), Kürşad Sürmeli ve Burak İnce'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Kocaelispor'un golleri ise Mouhamed Diop ve Furkan Metin'den (k.k.) geldi.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu ile Kocaelispor, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İzmir ekibi, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 45+3. dakikada penaltıdan Ahmet Dereli, 69. dakikada Kürşad Sürmeli ve 74. dakikada Burak İnce'nin attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın golleri ise 16. dakikada Mouhamed Diop ve 22. dakikada Furkan Metin'den (k.k.) geldi.

Altınordu bu sonuçla puanını 16'ya yükseltti. Kocaelispor ise 23 puanda kaldı.

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