14 Aralık 2021, Salı

TFF 1. LİG

Manisa FK 1-1 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manisa’da kazanan çıkmadı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında teknik direktörlüğe Taner Taşkın'ı getirdikten sonra çıkışa geçen Keçiörengücü deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sona erdi.

Kaşılaşmada ilk gol, 57. dakikada Keçiörengücülü İbrahim Olawoyin'den geldi. Manisa FK'nın beraberlik golünü ise 63. dakikada penaltıdan Marvin Gakpa kaydetti.

Bu sonucun ardından Manisa FK 19 puanla 14. sırada yer alırken, Ankara Keçiörengücü 18 puanla 16. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Manisa FK, deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak
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