11 Aralık 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Boluspor 0-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bolu’da gol sesi çıkmadı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

TFF 1. Lig'in 16. haftasında heyecan oynanan maçlarla devam etti. Boluspor, sahasında Adanaspor ile kozlarını paylaştı. Zorlu müsabakadan gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1. Lig'in 16. haftasında heyecan oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Boluspor, evinde Adanaspor'u ağırladı. Zorlu müsabakadan gol sesi çıkmadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Boluspor, bu sonuçla 20 puanla 10. sıraya yükselirken, Adanaspor ise 20 puanla 10. sıraya çıktı.

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