11 Aralık 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Boluspor 0-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 16. haftasında heyecan oynanan maçlarla devam etti. Boluspor, sahasında Adanaspor ile kozlarını paylaştı. Zorlu müsabakadan gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
TFF 1. Lig'in 16. haftasında heyecan oynanan karşılaşmalarla devam etti.
Boluspor, evinde Adanaspor'u ağırladı. Zorlu müsabakadan gol sesi çıkmadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Boluspor, bu sonuçla 20 puanla 10. sıraya yükselirken, Adanaspor ise 20 puanla 10. sıraya çıktı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi