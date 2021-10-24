24 Ekim 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Kocaelispor 1-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gençlerbirliği Kocaelispor’u deplasmanda geçti!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

TFF 1’inci Lig'de Kocaelispor, evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ankara temsilcisi, zorlu rakibini 2-1 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1'inci Lig'de Kocaelispor, evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi.

9'uncu dakikada Benhur'un ortaladığı topa dokunan Kocaelisporlu Dino Ndlovu, topu ağlara gönderdi: 1-0.

71'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

90'ıncı dakikada Grechyshkin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Korcan'ın hatası Gençlerbirliği'ni öne geçirdi: 1-2.

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