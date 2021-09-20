Boluspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Boluspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TFF 1. Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Boluspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - İstanbulspor maçı 20 Eylül Pazartesi günü saat 17:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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