20 Eylül 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Boluspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Boluspor - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 20.09.2021

TFF 1. Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Boluspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TFF 1. Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Boluspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - İstanbulspor maçı 20 Eylül Pazartesi günü saat 17:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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