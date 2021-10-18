18 Ekim 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

İstanbulspor 1-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İstanbul derbisinde kazanan İstanbulspor!

İstanbul derbisinde kazanan İstanbulspor!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 Giriş Tarihi: 18.10.2021

TFF 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip İbrahim Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Tuzlaspor mücadele etti. Karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada İbrahim Yılmaz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor 10 puana yükseldi. Tuzlaspor ise 14 puanda kaldı. İstanbulspor gelecek hafta Keçiörengücü'ne konuk olacak, Tuzlaspor da Bandırmaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada ceza sahası içinde topu alan Eslem'in vuruşunu kaleci Mikulic kornere çeldi.

28. dakikada kullanılan kornerde ceza sahası içinde oluşan karambolde İbrahim yerden yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0

36. dakikada ceza sahası dışında topu alan Topalli'nin sol tarafa bıraktığı pasta Ethemi'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mikulic kornere çıkardı.

61. dakikada ceza sahası dışında topu alan Ethemi'nin plase vuruşunu kaleci Mikulic son anda kornere çeldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Samsunspor’da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi Samsunspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi
Bursaspor 3 puanı 3 golle aldı! Bursaspor 3 puanı 3 golle aldı!
Adanaspor 4 hafta sonra kazandı! Adanaspor 4 hafta sonra kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör