Altınordu 1-0 Menemenspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Altınordu tek attı 3 aldı!
TFF 1. Lig'in 8. hafta açılış maçında Altınordu ile Menemenspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. | Son dakika spor haberleri
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Altınordu sahasında Menemenspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Altınordu 1-0 kazandı.
Altınordu'ya galibiyeti getiren golü 9. dakikada Enis Destan kaydetti. Bu sonuçla birlikte Altınordu puanını 10'a yükseltti. 3 maç aradan sonra kaybeden Menemenspor ise 8 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Altınordu, BB Erzurumspor'a konuk olacak. Menemenspor ise Samsunspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
9'uncu dakikada Altınordu öne geçti. Hüsamettin'in kafayla indirdiği topla birlikte ceza sahasına giren Enis, düzgün bir vuruşla kaleci Batuhan'ı avladı: 1-0.
23'üncü dakikada Menemenspor savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası sağ çaprazda buluşan Ahmet İlhan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
40'ıncı dakikada Menemenspor'un sağdan kazandığı kornerde Mete ceza sahasına kesti. İyi yükselen Mazlum'un kafa vuruşunda kaleci Ali Emre köşeye giden topu son anda çıkardı. İlk yarı Altınordu'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
47'nci dakikada sağdan ceza sahasına giren Enis'in yerden vuruşunda top kaleyi bulmadı.
64'üncü dakikada Feyttullah Emircan'ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Hüsamettin'in uzak köşeyi denedi, kaleci Batuhan uzanarak golü önledi.
82'nci dakikada sağdan Altınordu ceza sahasına giren Gomes'in sert şutunda kaleci Ali Emre'nin çeldiği topu Sabbah tamamladı, bu kez savunma topu çizgiden çıkardı.
86'ncı dakikada gelişen Altınordu kontratağında Ahmet Dereli boş pozisyondaki Ahmet İlhan'ı gördü. Ahmet İlhan karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Batuhan'a nişanladı.
90+5'inci dakikada Altınordu ceza sahasında oluşan karambolde boş pozisyonda Sabbah topu üstten dışarı yolladı.
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