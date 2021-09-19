19 Eylül 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Altınordu - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Altınordu - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 Giriş Tarihi: 19.09.2021

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6. hafta maçında Altınordu ile Denizlispor, Bornova Aziz Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Altınordu - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Altınordu - Denizlispor maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu ile Denizlispor, Bornova Aziz Stadyumu'nda karşılaşacak. Peki, Altınordu - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTINORDU - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak Altınordu - Denizlispor maçı 19 Eylül Pazar günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS MAX 2'den canlı yayınlanacak. Mücadele hakem Mert Güzenge görev yapacak.

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