Altınordu - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6. hafta maçında Altınordu ile Denizlispor, Bornova Aziz Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Altınordu - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Altınordu - Denizlispor maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu ile Denizlispor, Bornova Aziz Stadyumu'nda karşılaşacak. Peki, Altınordu - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTINORDU - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak Altınordu - Denizlispor maçı 19 Eylül Pazar günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS MAX 2'den canlı yayınlanacak. Mücadele hakem Mert Güzenge görev yapacak.

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