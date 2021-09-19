Altınordu 2-1 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Altınordu son dakikada güldü!

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu sahasında Denizlispor'u ağırladı. Mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Altınordu ile Denizlispor kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Recep Aydın ve 90+5'te Ahmet Dereli kaydetti. Denizlispor'un golü ise 44'te Djedje'den geldi. Ayrıca ev sahibi ekipte Yusuf Arslan 16. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Altınordu 7 puana yükseldi. Denizlispor ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan, ceza sahasına ortaladı, Hüsamettin topu kafa vuruşuyla kaleye yönlendirse de kaleci Stachowiak topu çeldi.

6. dakikada sol kanattan atak yapan Altınordu'da, Recep Aydın çizgiye inerek orta yaptı, Hüsamettin topa yükselerek kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

16. dakikada sol kanattan kontra atak yapan Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu, Yusuf Arslan girdiği ile ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Mert Güzenge, Yusuf Arslan'a kırmızı kart gösterdi.

19. dakikada Denizlispor'da ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kullanan Mustafa'nın şutunda top yan direkten ceza sahasına döndü. Dönen topa Ömer vursa da Rıdvan topa siper olarak golü önledi.

20. dakikada Denizlispor'da Darri'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa, şutunu atsa da kaleci Ali Emre gole izin vermedi.

44. dakikada sol kanattan yüklenen Denizlispor'da Gökhan'ın vuruşunda top kaleci Ali Emre'den ceza sahasına döndü, topa gelişine vuruş yapan Djedje'nin vuruşunda Rıdvan topa çizgide müdahale etse de başarılı olamadı. Hakem Mert Güzenge gol kararı verdi. 0-1

47. dakikada sol kanattan yüklenen Altınordu'da Ahmet İlhan, çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, Recep Aydın topa dokunarak ağlarla buluşturdu. 1-1

64. dakikada Altınordu'da Hüsamettin ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleyi yokladı, kaleci Stachowiak uzanarak topu kornere çeldi.

84. dakikada orta alandan gelişen Denizlispor atağında Aissati'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer, topu kalenin sağına yönlendirse de araya giren kaleci Ali Emre topu kurtardı.

90+2. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Altınordu'da Muzaffer'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselerek kafa vuruşu yapan Volkan'ın vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

90+4. dakikada Denizlisporlu Okan'ın savunmaya attığı pasta araya giren Ahmet Dereli savunmadan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sol ayakla kalecinin sağından topu kaleye gönderen Ahmet Dereli, fileleri havalandırdı. 2-1



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