11 Eylül 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ümraniyespor 2-0 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ümraniyespor’a yan bakılmıyor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor sahasında Bandırmaspor'u 24. dakikada Yonathan Del Valle ve 26. dakikada Tomislav Glumac'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Bandırmaspor'u ağırladı.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ümraniyespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Yonathan Del Valle ve 26. dakikada Tomislav Glumac kaydetti.


Bu sonucun ardından Ümraniyespor, ligde 4'te 4 yaptı ve 12 puanla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Bandırmaspor ise 6 puanla 5. sırada yer aldı.

Ümraniyespor, gelecek hafta Erzurumspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor ise Eyüpspor'u ağırlayacak.
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