Son dakika spor haberi: Enis Destan’ın Salzburg'a transferi gerçekleşmedi!
Avusturya Ligi takımlarından Salzburg ile görüşmek için takım kampından ayrılan Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan, Avusturya ekibiyle anlaşma sağlayamadı ve Altınordu'ya geri döndü.İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika spor haberleri
Salzburg'un 2,5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif etmesi üzerine Altınordu, Enis Destan'a transfer görüşmeleri için izin verdi. Salzburg ile görüşmek için takım arkadaşlarıyla vedalaşan golcü futbolcu, kulüp ile anlaşma sağlayamayınca transferi ertelendi.
Süper Lig'de Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de son anda gündemine aldığı ve transferi devre arasına ertelenen 19 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan birçok kulüp oyuncuya talip. Almanya, Avusturya, Hollanda ve Belçika'dan ciddi teklifler aldığı öğrenilen Enis Destan'ın devre arasına takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Geçen sezonu 12 gol 3 asist ile tamamlayan ve bu süreçte milli takım kadrosuna da davet edilen Destan, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası İskoçya karşılaşmasında oyuna sonradan girerek fileleri havalandırdı.
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