TFF 1. Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Bandırmaspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Bandırmaspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Menemenspor maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 17:00'de TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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