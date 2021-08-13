14 Ağustos 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Gençlerbirliği 2-4 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Umut Bulut 2 golle başladı

Eyüpspor fırtına gibi başladı!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.08.2021

TFF 1. Lig'in açılış maçında Eyüpspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 4-2 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; 13 ve 27. dakikalarda Umut Bulut, 77. dakikada İlter, 84. dakikada Cenk Ahmet kaydetti. Başkent ekibinin golleri ise Kerim ve Lima'dan geldi.

Eyüpspor, TFF 1. Lig'de sezonun açılış maçında gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-2 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; 13 ve 27. dakikalarda Umut Bulut, 77. dakikada İlter, 84. dakikada Cenk Ahmet kaydetti.

Gençlerbirliği'nin golleri ise 63. dakikada Kerim Avcı ve 83. dakikada Lima'dan geldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Balıkesirspor - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Balıkesirspor - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Denizlispor - Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Denizlispor - Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbulspor - Manisa FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İstanbulspor - Manisa FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör