Gençlerbirliği 2-4 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Umut Bulut 2 golle başladı

Eyüpspor, TFF 1. Lig'de sezonun açılış maçında gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-2 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.



İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; 13 ve 27. dakikalarda Umut Bulut, 77. dakikada İlter, 84. dakikada Cenk Ahmet kaydetti.

Gençlerbirliği'nin golleri ise 63. dakikada Kerim Avcı ve 83. dakikada Lima'dan geldi.

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