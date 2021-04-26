26 Nisan 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'de 33. hafta programı belli oldu

TFF 1. Lig'de 33. hafta programı belli oldu
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

. Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. Düşme hattını ve zirveyi ilgilendiren tüm karşılaşmalar 16.00'da oynanacak.

. Lig'de 33. haftada oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 1 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

13.30 - (Eskişehir Yeni)

16.00 - (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 - (Aktepe)

16.00 - (Çotanak)

16.00 - (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 -Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 - (Bandırma 17 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)

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