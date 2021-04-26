TFF 1. Lig'de 33. hafta programı belli oldu
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. Düşme hattını ve zirveyi ilgilendiren tüm karşılaşmalar 16.00'da oynanacak.
TFF 1. Lig'de 33. haftada oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 1 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
13.30 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Yılport Samsunspor-Ankaraspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Ankara Keçiörengücü-Menemenspor (Aktepe)
16.00 GZT Giresunspor-Akhisarspor (Çotanak)
16.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)
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