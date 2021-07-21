21 Temmuz 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, iç transferde Onur Atasayar'la yeninden anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler'in sözlerine yer verildi. İşler, şunları söyledi: "Geçen sezon takımımızın en önemli isimlerinden biri olan Onur Atasayar ile 2 yıllık anlaşmaya vardık. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Onur'dan beklentilerimiz çok yüksek. Süper Lig yolunda bize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." Bursaspor Kulübü ise, "Anlaşmanın kulübümüze ve Onur Atasayar'a hayırlı olmasını diler, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.
Son dakika transfer haberleri: Bursaspor Onur Atasayar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Son dakika spor haberleri: TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor iç transferde sol bek Onur Atasayar ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Bursaspor, sözleşmesi sona eren Onur Atasayar'la yeniden anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler, sözleşmenin 2 yıllık olduğunu açıkladı.
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, iç transferde Onur Atasayar'la yeninden anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler'in sözlerine yer verildi. İşler, şunları söyledi: "Geçen sezon takımımızın en önemli isimlerinden biri olan Onur Atasayar ile 2 yıllık anlaşmaya vardık. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Onur'dan beklentilerimiz çok yüksek. Süper Lig yolunda bize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." Bursaspor Kulübü ise, "Anlaşmanın kulübümüze ve Onur Atasayar'a hayırlı olmasını diler, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası