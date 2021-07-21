21 Temmuz 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Son dakika transfer haberleri: Bursaspor Onur Atasayar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Bursaspor o isimle imzaladı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 21.07.2021

Son dakika spor haberleri: TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor iç transferde sol bek Onur Atasayar ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Bursaspor, sözleşmesi sona eren Onur Atasayar'la yeniden anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler, sözleşmenin 2 yıllık olduğunu açıkladı.
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, iç transferde Onur Atasayar'la yeninden anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler'in sözlerine yer verildi. İşler, şunları söyledi: "Geçen sezon takımımızın en önemli isimlerinden biri olan Onur Atasayar ile 2 yıllık anlaşmaya vardık. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Onur'dan beklentilerimiz çok yüksek. Süper Lig yolunda bize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." Bursaspor Kulübü ise, "Anlaşmanın kulübümüze ve Onur Atasayar'a hayırlı olmasını diler, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.
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