Manisa FK Özgür Çek'i transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Özgür Çek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa, sol bek Özgür Çek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlendi.
Törende konuşan Özgür Çek, "Manisa Futbol Kulübü'nü daha önceden takip ediyordum. Hedefleri olan önemli bir kulübe geldim. Umarım ben de Manisa'nın şampiyonluklarına, hedeflerine en iyi şekilde katkı sağlarım ve hem kendi adıma hem de camiamız adına güzel bir sezon olur. Taraftarlarımızla birlikte hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kulüp başkan vekili Engin Anlı ise Özgür Çek'in çok tecrübeli ve üst liglerde uzun yıllar forma giymiş önemli bir oyuncu olduğunu aktardı.
Özgür Çek'in yeni sezonda Manisa forması giyecek olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Anlı, "Takımımıza güç katacak bu transferin hem camiamıza hem de Özgür'e hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası