10 Temmuz 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Manisa FK Özgür Çek'i transfer etti

Özgür Çek 1. Lig'e transfer oldu!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 Giriş Tarihi: 10.07.2021

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Özgür Çek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa, sol bek Özgür Çek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Özgür Çek, "Manisa Futbol Kulübü'nü daha önceden takip ediyordum. Hedefleri olan önemli bir kulübe geldim. Umarım ben de Manisa'nın şampiyonluklarına, hedeflerine en iyi şekilde katkı sağlarım ve hem kendi adıma hem de camiamız adına güzel bir sezon olur. Taraftarlarımızla birlikte hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkan vekili Engin Anlı ise Özgür Çek'in çok tecrübeli ve üst liglerde uzun yıllar forma giymiş önemli bir oyuncu olduğunu aktardı.

Özgür Çek'in yeni sezonda Manisa forması giyecek olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Anlı, "Takımımıza güç katacak bu transferin hem camiamıza hem de Özgür'e hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Mustafa Reşit Akçay'dan iyi haber Mustafa Reşit Akçay'dan iyi haber
Gençlerbirliği sezonu açtı Gençlerbirliği sezonu açtı
Federasyon 14 kulübe daha lisans verdi! Federasyon 14 kulübe daha lisans verdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör